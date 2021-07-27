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27 يوليو، 2021
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روسيا 2018
الطرقي يحرز “برونزية” رماية السكيت في أولمبياد طوكيو
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو يحصدها التونسي الجندوبي
منذ يومين
أضف تعليق
السورية هند ظاظا أصغر رياضية في ألعاب طوكيو تخرج مبكراً
منذ يومين
أضف تعليق
إيقاف لاعب الجودو الجزائري نورين لرفضه مواجهة “اسرائيلي”
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ أسبوع واحد
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بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوعين
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 3 أسابيع
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 3 أسابيع
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بورتريه
” هات اذنك “
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فيديو سبر
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
الطرقي يحرز “برونزية” رماية السكيت في أولمبياد طوكيو
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو يحصدها التونسي الجندوبي
منذ يومين
أضف تعليق
السورية هند ظاظا أصغر رياضية في ألعاب طوكيو تخرج مبكراً
منذ يومين
أضف تعليق
إيقاف لاعب الجودو الجزائري نورين لرفضه مواجهة “اسرائيلي”
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 3 أسابيع
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 3 أسابيع
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021
محرر المحليات
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