سكان الصين تلقوا 1.5 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا

كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم (الثلاثاء) أن البلاد قدمت تطعيما واقيا من مرض كوفيد – 19 لنحو 15.6 مليون شخص في 26 يوليو (تموز)، وبهذا تكون قد أجرت تطعيما لنحو 1.566 مليار شخص إجمالا.

وكانت الصين قد أعلنت في 3 مارس (آذار) الجاري، أنها تخطط لتطعيم 40 في المائة من سكانها ضد فيروس كورونا بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

وسبق أن أعلنت الصين أنها تهدف بحلول نهاية العام الحالي لتطعيم 80 في المائة من أو أكثر من 1.3 مليار شخص في البلاد. وتهدف بعض المناطق لتطعيم ما يصل إلى 50 في المائة أو 90 في المائة من السكان.

والصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، كانت أول بلد يتعافى من الوباء بعدما فرضت تدابير إغلاق مشددة وغيرها من الإجراءات لاحتواء الفيروس.