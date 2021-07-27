السعودية: حالات “كورونا” النشطة تعود للارتفاع بـ11 ألفاً… و1419 حالة حرجة

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 520 ألفاً و774 حالة، فيما ارتفعت الحالات النشطة عند 11 ألفاً و136 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1419 حالة حرجة.

وذكرت إحصائية وزارة الصحة السعودية عن مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 1021 حالة تعافٍ جديدة، لتبلغ حالات الشفاء من أعراض الفيروس إجمالاً 501 ألف و449 حالة.

وارتفعت حالات الوفاة المسجلة إلى 8189 حالة، بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

وأعطت وزارة الصحة السعودية، ما مجموعه 25 مليوناً و121 ألفاً و872 جرعة لقاح مضادة للفيروس لفئات مختلفة من المجتمع.

وقالت «الصحة»، إنه يمكن حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.

ونصحت بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

إلى ذلك، أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 171 يوماً 1901 مسجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجدان في المنطقة الشرقية ومسجد واحد في منطقة الرياض.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.