“الطيران المدني” يعمم على شركات الطيران اجراءات المغادرة والوصول إلى البلاد

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعميمياً إلى جيمع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت بشأن اجراءات مغادرة الكويتين وغير الكويتيين من البلاد.

وجاء في التعميم أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية، عدم السماح بمغادرة المواطنين من البلاد إلا للمواطنين الحاصلين على أحد اللقاحات المعتمدة في البلاد.

ويستثنى من هذا القرار الفئات:

أولاً- المغادرة من دولة الكويت:

أ. الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

ب. الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بتعذر حصولهم على اللقاح.

ت. الحوامل.

ث. التأكيد على حصول الكويتيين على تأمين صحي طيلة فترة تواجدهم خارج البلاد ويغطي علاج الإصابة بفيروس كورونا.

وبشأن القادمين للبلاد، أكدت الإدارة العامة للطيران المدني عدم قبول أى راكب قادم إلى البلاد إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثلت خلوه من فيروس كورونا المستجد شريطة أن تكون سارية المفعول 72 ساعة.

وأضاف تعميم «الطيران المدني» أن الحجر المنزلي لمدة أسبوع يطبق على المواطنين المحصنين من تاريخ وصولهم إلى الكويت ويرفع الحجر حال إجراء فحص يثبت خلوه من فيروس كورونا.

وبشأن غير المحصنين القادمين للبلاد، يجب عليهم استكمال التسجيل بتطبيق شلونك ومنصة كويت مسافر مع سداد قيمة عدد فحصين PCR واجراء أحدها لدى الوصول إى دولة الكويت والأخر باليوم السادس عن الوصول، إضافة إلى قسمة حجرهم 7 أيام بالحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية المعتمدة بمنصة كويت مسافر.