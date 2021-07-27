محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 28 يوليو 2021

منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
28 يوليو 2021

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 50°
الحرارة الصغرى: 35&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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