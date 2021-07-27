حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 28 يوليو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 50°

الحرارة الصغرى: 35°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.