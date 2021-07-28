تعرف على عدد ساعات النوم التي تحتاج إليها حسب عمرك

يعد الحصول على قدر كافٍ من النوم أمراً ضرورياً للأشخاص من أجل الحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية، وضمان قدرتهم على التركيز والعمل.

ولكن، ما مقدار النوم الذي يحتاج الجسم للحصول عليه يومياً؟ يختلف هذا الأمر حسب عمر كل شخص، وفقاً لما أكده عدد من الخبراء.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن الدكتور راج داسغوبتا، الأستاذ المساعد للطب السريري في قسم أمراض الرئة والرعاية الحرجة وطب النوم في كلية كيك للطب بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، والدكتور بهانو كولا، الأستاذ المساعد في الطب النفسي وعلم النفس في مؤسسة «مايو كلينك» الطبية الأميركية، قولهما إن الأطفال من عمر يوم حتى عمر 3 أشهر يحتاجون إلى النوم من 14 إلى 17 ساعة، فيما ينبغي أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر حتى 12 شهراً على عدد ساعات نوم يتراوح من 12 إلى 16 ساعة.

أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و3 سنوات، فيجب أن يحصلوا على 11 إلى 14 ساعة من النوم.

وفيما يخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، فقد أكد الخبيران ضرورة حصولهم على ساعات نوم تتراوح بين 10 و13 ساعة، في حين أن الأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً، يجب أن يناموا من 9 إلى 12 ساعة.

وقال داسغوبتا وكولا إن المراهقين يجب أن يحصلوا على 8 إلى 10 ساعات من النوم، مشيرين إلى أن النوم من سبع إلى تسع ساعات هو الأفضل للبالغين، الذين تتراوح أعمارهم من 18 عاماً حتى 60 عاماً.

ويوصى بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات يومياً لمن هم فوق الـ60.

وترتبط قلة النوم بعواقب صحية طويلة المدى، مثل ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة والخرف.

وعلى المدى القصير، فإن قلة النوم لليلة واحدة قد تؤدي لانخفاض المشاعر الإيجابية، وزيادة المشاعر السلبية مثل التوتر والاكتئاب، كما أنها قد تتسبب بزيادة آلام الجسم، ومشاكل الجهاز الهضمي وأعراض الجهاز التنفسي، مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف، وفقاً لدراسة حديثة.