السعدون: موسم “المرزم” يبدأ غدا.. وهو آخر أيام الصيف مرتفعة الحرارة

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن الفترة الثانية من (جلة القيظ) تبدأ غدا وتمتد 26 يوما وفيها موسمان المرزم والكليبين.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم إنه في 29 يوليو يبدأ موسم المرزم وهو القسم الأول من فترة جلة القيظ الثانية وهو الموسم الـ 11 من مواسم السنة السهيلية وعددها 12 تبدأ في 24 أغسطس، وهو آخر موسم لأيام الصيف المرتفعة الحرارة ويأتي بعدها موسم الكليبين الحار ويتميز بارتفاع رطوبة الجو.

وذكر إن موسم المرزم يمتد 13 يوما حتى 10 أغسطس ونوؤه نجم ذراع الأسد ويقع في برج الأسد ويعد من منازل القمر أيضا الـ 28. والمرزم هو نجم مرافق لنجم الشعرى اليمانية التي تعد ألمع نجم في السماء وتظهر في 5 أغسطس من كل عام ويسمى نجم الشعرى اليمانية كذلك (التير) و(الباجس).

وبين أنه مع ظهور المرزم تبقى درجات الحرارة كما هي في موسم الجوزاء وخصوصا الأيام الأولى منه لكن مع دخول الأيام تعتدل درجات الحرارة قليلا وتتخلل بعض أيام موسم المرزم رياح جنوبية تسبب رطوبة في الجو قد تكون مزعجة.

وتابع إن العامة تقول «لادخل المرزم أمل المحزم» وهي كناية عن بدء خرف (جني) الرطب من النخيل وذلك بشد المحزم على وسط الجسم.

وأفاد السعدون بأن العرب تقول أيضا “اذا طلعت الذراع حسرت الشمس القناع واشعلت في الارض الشعاع وترقرق السراب في كل قاع وكنست الضباء والسباع وهي كناية عن شدة الحر.

وبين أنه في 11 أغسطس يبدأ موسم الكليبين وهو القسم الثاني من جلة القيظ الثانية ويمتد 13 يوما إلى طلوع سهيل في 24 أغسطس ونجمه النثرة.

وأشار إلى أن موسم الكليبين يتميز بالرطوبة الشديدة بسبب سيطرة رياح الكوس وهي جنوبية شرقية تمر على المسطح المائي للخليج العربي وتحمل معها بخار الماء الذي يسبب الرطوبة، كما ان درجات الحرارة تنخفض وتكون أقل من موسم المرزم.