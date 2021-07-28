مدير الصحة العالمية يزور مركز الكويت للتطعيم ومستشفى جابر

قام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبريسوس، اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية إلى مركز الكويت للتطعيم ضد فيروس كورونا، رافقه فيها عدد من قيادات وزارة الصحة.

كما قام المدير العام للمنظمة العالمية، بزيارة إلى «مستشفى جابر الأحمد»، المخصصة لعلاج مرضى «كوفيد 19».

وبدأ غيبريسوس أمس الثلاثاء، زيارة إلى الكويت، تستهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يخدم العمل الإنساني الذي تقوم دولة الكويت بدور ريادي فيه.