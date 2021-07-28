حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 29 يوليو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 47°

الحرارة الصغرى: 36°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.