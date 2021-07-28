“الداخلية” تفتح باب التسجيل لدورة متطوعين غير كويتيين 8 أغسطس

أعلن قطاع شؤون التعليم والتدريب في وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل للالتحاق بدورة متطوعين لغير الكويتيين رقم (11) للعام الدراسي 2020/2021 من حملة الشهادات الدراسية للصفوف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، للعمل بقوة الشرطة اعتباراً من 8 أغسطس المقبل وحتى 22 منه.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، أعلن قطاع شؤون التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل وأن الشروط المطلوبة للالتحاق بهذه الدورة هي:

1- أن يكون المتطوع من أحد الفئات التالية:

• أبناء الكويتيات من جنسيات تنتمي إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• أبناء الشهداء العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في مكتب الشهيد.

• أبناء العسكريين العاملين بوزارة الداخلية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذين لا يزالون في الخدمة.

• أبناء العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذين انتهت خدماتهم بوزارة الداخلية بشرط ألا يكونوا من المسرحين من الخدمة للصالح العام.

• أبناء الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

2- أن يكون المتطوع من مواليد الكويت أو يحمل شهادة دراسية من مدارسها.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

6- ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من أحد الأجهزة التعليمية بالأكاديمية أو من أي جهة تعليمية أخرى.

7- ألا يقل طوله عن 155 سم.

8- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة النظامية.

9- أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

10- أن يكون ممن أتموا دراسة أي من الصفوف الدراسية (الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن) بنجاح لإعداده فردا في قوة الشرطة.

11- ألا يقل سِنّه عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد على 29 سنة ميلادية ويحسب سن الطالب في أول الشهر الذي يتقدم فيه للالتحاق بالدراسة طبقا للمواعيد المعلنة لقبول الطلبات.

وأشارت «الإعلام الأمني» إلى أنه يلتزم المتطوع بالعمل في الأعمال المحددة في عقد التطوع لمدة (3 سنوات) من تاريخ التعيين، علماً بأن مدة الدراسة 4 شهور يحصل خلالها على مكافأة 250 دينارا، وبعد اجتياز الدورة يمنح شهادة اجتياز دورة برتبة شرطي.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة:

1. يتم تقديم طلب الالتحاق وفقاً للنموذج المعد لذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.kw) وارفاقه مع كافة المستندات المطلوبة وإحضارها إلى إدارة التسجيل والقبول بعد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

2. النسخة الأصلية للمؤهل العلمي المطلوب معتمداً من الجهة المختصة.

3. عدد (16) صورة شخصية (6×4) مكشوف الرأس، الخلفية زرقاء.

4. شهادة الميلاد وصورة عنها.

5. البطاقة الأمنية وصورة عنها لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.

6. كتاب من مكتب الشهيد لفئة أبناء الشهداء العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

7. كتاب من الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة سواء لأبناء العسكريين العاملين بوزارة الداخلية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذين لا يزالون في الخدمة أو الذين انتهت خدماتهم.

8. إقرار كتابي موقع عليه منه ومن ولي أمره بالموافقة على قيام من تكفله الأكاديمية بالاطلاع على أي تقارير صحية أو سلوكية تخصه لدى أي جهة علاجية أو تعليمية أو غيرها.

وللأكاديمية تكليف الطالب المتقدم للالتحاق بتقديم أية شهادات أو أوراق أخرى تراها ضرورية لذلك (الإقرار موجود ضمن طلب الالتحاق الإلكتروني).

وذكرت الإدارة أن على الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.kw) وفي حال تعذر التسجيل بسبب أي مشكلة تقنية يجب على المتقدم التوجه شخصياً إلى إدارة التسجيل والقبول خلال المواعيد المحددة.