طقس نهاية الأسبوع شديد الحرارة… والرياح متقلبة الاتجاه

أفادت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية بأن البلاد واقعة تحت تأثير امتداد منخفض الهندي الموسمي وبالتالي تحت تأثير كتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا ويكون الطقس بشكل عام شديد الحرارة في النهار، و حاراً إلى مائل للحرارة ليلاً.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة، عبدالعزيز القراوي، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الطقس نهار الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفاً إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون حاراً إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفاً إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبيّن أن الطقس ليل الجمعة يكون حاراً إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

ولفت القراوي إلى أن الطقس نهار السبت يكون شديد الحرارة ورطباً نسبياً على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و50 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل السبت يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 35 و33 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.