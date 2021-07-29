“هيئة الرياضة”: “المالية” وافقت على طلب تخصيص مكافآت مجزية للاعبين المميزين

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن وزارة المالية وافقت على طلب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بتخصيص مكافآت مجزية لتكريم اللاعبين المميزين من الحاصلين على الميداليات المتنوعة في الدورات الأولمبية التي تقام كل أربع سنوات.

وقال نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع بالهيئة الناطق الرسمي باسمها مشعل الهدبة في بيان صحفي اليوم الخميس إن لائحة التكريم التي تم اقرارها تهدف الى تشجيع الشباب الرياضي الكويتي على الجد والاجتهاد لتحقيق الانجازات في هذا الاستحقاق العالمي الاهم على الاطلاق.

وأضاف الهدبة أن اللائحة خصصت هذه المكافآت للاعبي الالعاب الفردية إذ حددت منح الرياضي الفائز بالميدالية الذهبية مبلغ 50 ألف دينار كويتي (نحو 150 ألف دولار أمريكي) فيما يحصل الفائز على الميدالية الفضية على مبلغ 20 ألف دينار (نحو 60 ألف دولار).

وذكر أن الرياضي الذي سيحرز ميدالية برونزية سينال مبلغ 10 آلاف دينار (نحو 30 ألف دولار) معتبرا أن اقرار هذه اللائحة يأتي تتويجا للدعم المستمر من القيادة السياسية لابنائهم الرياضيين المميزين الذين يرفعون اسم وطنهم الكويت وعلمه عاليا في هذه المحافل الرياضية الكبرى.

وثمّن الهدبة عاليا الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للبلاد والحكومة الرشيدة للرياضة الكويتية و للرياضيين المميزين الذين يشرفون بلادهم في الاولمبياد وكان آخرهم انجاز البطل الاولمبي عبدالله الطرقي الذي نال الميدالية البرونزية في منافسات الرماية بالدورة الأولمبية (طوكيو 2020) المتواصلة حاليا في اليابان.