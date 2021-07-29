وزير الخارجية الأميركي: ملتزمون بحفظ أمن وسلامة الكويت واستقرارها

عقد وزير الخارجية الكويتي جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأمريكي الرسمية والوفد المرافق له إلى دولة الكويت.

وتناول الجانبان أطر تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية المتينة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والتي تتزامن مع مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما و30 عاما على تحرير دولة الكويت والتأكيد على عمق هذه العلاقات وتميزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وجرى خلال المباحثات أيضا بحث آخر التطورات في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

كما تم خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا لاسيما ما يتعلق بتطوير المنظومات الصحية وضمان سلامة الأمن الغذائي وتطوير المؤسسات التعليمية ومجالات الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي.

وتم أيضا الاتفاق على عقد أعمال الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأخير من العام الحالي.

من جانبه أعرب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عن تطلعه باستمرار نسق التعاون التصاعدي القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

وأشاد الوزير الأمريكي بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين وبالجهود التي تقوم بها دولة الكويت في ترسيخ دعائم حفظ السلم والأمن الدوليين في المنطقة مؤكدا التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحفظ أمن وسلامة دولة الكويت واستقرارها.

وعقب جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين الصديقين عقد مؤتمر صحفي بين الوزيرين.