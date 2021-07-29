اللاعبتان دشتي والشمري تمثلان الكويت في أولمبياد طوكيو غدا الجمعة

تمثل اللاعبتان لارا دشتي ومضاوي الشمري الكويت، غدا الجمعة، في مسابقات مختلفة من دورة الالعاب الاولمبية (طوكيو 2020).

وتسجل السباحة لارا دشتي ظهورها الاول في دورات الالعاب الاولمبية عندما تخوض غدا منافسات سباق (50 متر حرة) متطلعة الى تقديم افضل مستوياتها الفنية لتسجيل رقم شخصي وكويتي جديد في السباق.

اما في العاب القوى فتسعى مضاوي الشمري للظهور بصورة مميزة عندما تشارك في سباق 100 متر عدوا على الاستاد الاولمبي في طوكيو.

وتمكنت الشمري أخيرا من تسجيل رقمين شخصيين كويتيين في مشاركتها بالدوري الماسي في قطر وبطولة بورصا الدولية في تركيا حيث تأمل بحضور مميز من جديد لتسجيل ارقام جديدة في المحفل الاولمبي.

كما يخوض لاعب الكويت للتجديف عبدالرحمن الفضل آخر مشاركاته في اولمبياد (طوكيو) اذ فقد حظوظه على المنافسة منذ ظهوره الاول في سباق التجديف يوم الجمعة الماضي ليتابع مشاركته في ادوار الترضية لتحسين مركزه ورفع نقاط التصنيف.