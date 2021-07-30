ودعت العداءة الكويتية مضاوي الشمري اليوم الجمعة أولمبياد طوكيو 2020 بعد أداء مشرف في المنافسات التي احتلت فيها المركز الثامن والأخير في التصفيات المؤهلة لنصف نهائي (سباق الجري 100 متر) للسيدات مسجلة زمنا قدره 81ر11 ثانية.

وكانت الشمري تأهلت الى الدور الاول بعد تحقيقها المركز الثالث ورقما زمنيا قدره 82ر11 ثانية في التصفيات الاولى لسباق 100 متر من منافسات ألعاب القوى في الأولمبياد.