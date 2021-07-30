دعت سفارة دولة الكويت لدى تركيا اليوم الجمعة المواطنين الكويتيين الموجودين في تركيا الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ‏والابتعاد عن الحرائق المندلعة في غابات جنوبي البلاد.

وأكدت السفارة في بيان ضرورة مراعاة اتباع إرشادات السلطات التركية في تلك المنطقة وجميع الأراضي التركية.

كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: سفارة دولة الكويت في أنقرة: 903124450576+ 905331648479+ القنصلية العامة في إسطنبول: 902123511888+ 905306902097+ وكانت موجة من الحرائق قد اندلعت منذ يومين في عدد من المناطق جنوبي تركيا على الرغم من الجهود المبذولة والاستعانة بمروحيات من دول صديقة لاخماد النيران التي أتت على مساحات واسعة.