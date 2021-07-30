مجلس جامعة الكويت يوافق على زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول بنسبة 20 في المئة

أعلنت جامعة الكويت اليوم الجمعة عن موافقة مجلس جامعة الكويت على زيادة الطاقة الاستيعابية لبعض كليات الجامعة بنسبة 20 في المئة خلال العام الدارسي المقبل 2022/2021.

وقال أمين عام الجامعة بالإنابة الناطق الرسمي باسم الجامعة الدكتور مرضي العنزي في تصريح صحافي ان مجلس الجامعة ناقش في اجتماعه الذي عقد بشكل عاجل امس الخميس طلب مجلس الجامعات الحكومية بإعادة النظر في أعداد القبول المعتمدة للعام الدراسي 2021-2022 بالنسبة لبعض الكليات في ضوء زيادة أعداد الطلبة المتقدمين.

واوضح العنزي أن مدير الجامعة بالإنابة الدكتور بدر البديوي ترأس الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الجامعة وتم تشكيل فريق عمل يتولى دراسة الحلول والبدائل للطلبة الذين لم يتم قبولهم للعام الدراسي المقبل.

واضاف «اسفرت نتائج عملية الالتحاق عن تقدم ما يقارب 12500 طالب وطالبة من الكويتيين للقبول بكليات الجامعة من المستوفين لشروط القبول في حين أن العدد المعتمد للقبول يبلغ 8071 مقعدا بموجب قرار مجلس الجامعة المنعقد في شهر يونيو الماضي لأعداد الطلبة المقبولين للعام الأكاديمي القادم».

واشار العنزي الى أن فريق العمل الذي تم تشكيله برئاسة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط الدكتورة سجى بوخمسين قدم العديد من الحلول والبدائل المقترحة لمعالجة هذا التحدي وتقليل آثاره بما يتوافق مع مصلحة الطلبة وقرارات الجامعة ذات الصلة.

وافاد أنه من اهم المقترحات انشاء كلية مجتمعية تستوعب الطلبة الراغبين بالالتحاق في التخصصات الأدبية باعتبارهم الفئة الأكبر التي تسعى للالتحاق بالجامعة.

واوضح ان هذه الكلية ستوافر العديد من المقررات التخصصية والاختيارية للكليات الأدبية للطلبة من أصحاب المعدلات المتدنية والتي ستؤهلهم للتحويل إلى تلك الكليات.

وذكر ان هذه الكلية ستعنى بعدة مسارات تتوافق مع كليات جامعة الكويت كما سيفتح الباب للتحويل منها بعد ذلك لاستيعاب الطلبة لحل أزمة القبول.

وكشف ان الفريق أوصى بالإسراع في إنشاء جامعات حكومية وعلى رأسها “جامعة عبدالله السالم”، مبينا ان هذا الإنشاء مرتبط بالاستجابة للمتطلبات الأساسية لاستحداث هذه الكليات بالسرعة الممكنة لحلحلة جميع العراقيل والبيروقراطية تجاه هذه المقترحات.

وأكد العنزي حرص الجامعة على تحسين عوامل الجودة التعليمية والوصول للمعايير العالمية بشكل يتوافق مع الجامعات المرموقة وتحسين معايير التصنيف اخذا بعين الاعتبار كافة العوامل منها «السعة المكانية وعدد أعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريسية والموارد المالية والخدمات المساندة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للخدمات التقنية والفنية والقدرة على إدارة الأعمال والموارد والمهام التشغيلية للجامعة».

واشار الى ضرورة توافق سياسات القبول مع احتياجات سوق العمل في دولة الكويت، مبينا ان مجلس الجامعة كلف عمادة القبول والتسجيل دراسة إمكانية إعادة فتح القبول في خطة للشواغر للكليات التي لديها سعة.

وكشف أن مجلس الجامعة وافق ايضا على اقتراح بعض الكليات بترقية 20 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات (12 من الكليات الإنسانية والاجتماعية و8 من الكليات العملية الى جانب مناقشة عدد من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال).