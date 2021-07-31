عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 31 يوليو 2021

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31 يوليو، 2021
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العداءة الكويتية مضاوي الشمري تودع منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بعد أداء مشرّف
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اللاعبتان دشتي والشمري تمثلان الكويت في أولمبياد طوكيو غدا الجمعة
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رياضة
روسيا 2018
العداءة الكويتية مضاوي الشمري تودع منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بعد أداء مشرّف
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
اللاعبتان دشتي والشمري تمثلان الكويت في أولمبياد طوكيو غدا الجمعة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
السباح الكويتي عباس قلي يحتل المركز الرابع في سباق 100 متر فراشة في أولمبياد طوكيو
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“هيئة الرياضة”: “المالية” وافقت على طلب تخصيص مكافآت مجزية للاعبين المميزين
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
منذ يومين
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نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ أسبوعين
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بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 3 أسابيع
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 3 أسابيع
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بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
العداءة الكويتية مضاوي الشمري تودع منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بعد أداء مشرّف
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
اللاعبتان دشتي والشمري تمثلان الكويت في أولمبياد طوكيو غدا الجمعة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
السباح الكويتي عباس قلي يحتل المركز الرابع في سباق 100 متر فراشة في أولمبياد طوكيو
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“هيئة الرياضة”: “المالية” وافقت على طلب تخصيص مكافآت مجزية للاعبين المميزين
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
منذ يومين
أضف تعليق
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ أسبوعين
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
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منذ 13 ساعة
متابعة @sabrnews
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 31 يوليو 2021
محرر المحليات
منذ ساعة واحدة
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جريدة الوسط
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