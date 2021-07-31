“الصحة” تطلق بعد غد حملة معا للأبد سور للوطن 6 للتبرع بالدم

أعلنت إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة الكويتية إطلاق حملة تبرع بالدم بعد غد الاثنين تحت شعار (معا للأبد سور للوطن 6) برعاية وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح بالتزامن مع الذكرى الـ 31 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت.

وقالت المدير الطبي ومدير إدارة خدمات نقل الدم بالإنابة في الوزارة الدكتورة حنان العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، إن الحملة ستنطلق الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين المقبل في بنك الدم المركزي – الجابرية علما أن جميع المراكز التابعة للادارة أيضا سوف تستقبل المتبرعين.

وأوضحت العوضي أن هذه الحملة تأتي للسنة السادسة على التوالي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ممثلة ببنك الدم المركزي ووزارات الدولة والقطاع الأهلي والمدني بما يجسد ويعزز المسؤولية الاجتماعية المشتركة.

وأكدت أن الحملات السابقة لاقت نجاحا بزيادة عدد المتبرعين إذ تم جمع عدد 475 كيس دم في عام 2020 و468 كيس دم في عام 2019، معربة عن أملها في زيادة العدد هذا العام.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعبير عن حبهم للكويت والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية بصورة عملية من خلال التبرع بالدم لتجديد حب الكويت وللتذكير بالتلاحم الوطني بكل أطيافه ودور الشهداء الأبرار الذين قدموا دماءهم فداء للكويت خلال الغزو الغاشم لدولتنا الغالية الكويت وفي كل المناسبات الصعبة التي مرت بها.

وذكرت أن التلاحم الوطني تجلى أيضا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إذ أثبت الكويتيون والمقيمون بجميع أطيافهم تضافرهم ولحمتهم لمواجهة هذه الجائحة ولم يتوقفوا عن التبرع رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد مشيرة إلى أن الإدارة تتخذ كل الإجراءات الوقائية الصحية التي تضمن سلامة المتبرعين والعاملين في الإدارة.