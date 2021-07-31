رحيل الفنانة القديرة انتصار الشراح

رحلت عن عالمنا ظهر اليوم الفنانة القديرة انتصار الشراح، بعد رحلة طويلة من العطاء اثرت خلالها الساحة الفنية الخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الفنية المميزة، ما بين التلفزيون والمسرح والسينما.

الراحلة الشراح التي طرقت أبواب الساحة الفنية خلال سبعينات القرن الماضي، بدأت التمثيل عام 1980 للمرة الأولى في مسلسل (خرج ولم يعد)، بعدها إنضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وكان ثاني أعمالها مسرحية (باي باي لندن)، وشاركت بعدها في عشرات الأعمال.

وكانت الشراح قد عانت خلال الأشهر القليلة الماضية من عارض صحي استدعى نقلها إلى احدى مستفيات العاصمة البريطانية لندن لاستكمال علاجها ولكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية قبل أن تسلم الروح إلى بارئها.

تسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان