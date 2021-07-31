رياضة

الربّاع حسّونة يمنح قطر أول ذهبية أولمبية في تاريخها

منذ ساعة واحدة
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منح الربّاع فارس حسّونة قطر أول ذهبية في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد، عندما فاز بمنافسات وزن 96 كيلو غرام في رياضة رفع الأثقال، السبت، ضمن دورة ألعاب أولمبياد طوكيو.
وهذه المشاركة الثانية لحسونة بعد أولمبياد ريو 2016 في وزن 85 كيلو غرام، عندما حل بعمر الثامنة عشرة في مركز سابع جيّد. وتأهل إلى الألعاب الحالية بعد احرازه ذهبية وزن 96 كلغ في كأس قطر الدولية.

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