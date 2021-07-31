أردوغان: تسهيلات للمناطق المتضررة من الحرائق وعقاب رادع للمتورطين

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتقديم تسهيلات ومزايا للمواطنين المتضررين من حرائق الغابات في البلاد، وتوعد كل من يثبت تورطه بعقاب رادع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، السبت، إثر تفقده منطقة مانافغات التي تتواصل فيها حرائق الغابات بولاية أنطاليا، جنوبي تركيا.

وقال الرئيس أردوغان: “خصصنا 50 مليون ليرة (نحو 6 ملايين دولار) لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة جراء الحرائق”.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من بناء المنازل في المنطقة المنكوبة وفقا للهندسة المعمارية المحلية، في غضون عام.

وأعلن تأجيل تسديد الضرائب والقروض التجارية والزراعية في المناطق المنكوبة.