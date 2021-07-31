تطعيم نحو أربعة آلاف من الكوادر العاملة في الحسينيات والمجالس الكويتية ضد فيروس كورونا المستجد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أمس السبت تعاون وزارة الصحة مع لجنة الحسينيات والمجالس الكويتية لتطعيم نحو أربعة آلاف من الكوادر العاملة في الحسينيات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر خدمة الوحدات الميدانية المتنقلة.

وقال السند في بيان صحفي إن خدمة التطعيم المشار إليها آنفا تقدم في حسينية السيد علي الموسوي بمنطقة بنيد القار في الكويت العاصمة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة المبذولة في المكافحة والتصدي لهذه الجائحة وتوسيع قاعدة المستفيدين من لقاح (كوفيد 19).

على صعيد متصل، قالت وزارة الصحة إن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مستشفى جابر موجه للعاملين في المستشفى وذويهم من الدرجة الأولى في إطار الحملة التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق لتقديم التطعيم في المستشفيات العامة، وذلك لتأمين وصول جرعات اللقاح إلى كافة الكوادر الصحية بسهولة ويسر.

وأوضحت في بيان صحفي ردا على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استقبال الراغبين في التطعيم بالمستشفى المذكور دون الحصول على موعد مسبق أن التطعيم سيقدم للعاملين وذويهم بعد التحقق من الهوية وصلة القرابة قبل الدخول إلى منطقة التطعيم عبر بوابة رقم 2 في المستشفى ذاته.