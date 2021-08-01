“الصحة” تدشن مركز تطعيم كوفيد-19 في الصالة الرياضية لنادي التضامن

سعياً لتسريع وتيرة تطعيم كوفيد-19 ومحاصرة الانتشار الوبائي في مناطق الكثافة العمالية العالية وتأكيدا لما نشرته «الراي»عن استمرار وزارة الصحة بالتوسع في تقديم خدمة تطعيم كوفيد-19، دشنت وزارة الصحة اليوم العمل في مركز تطعيم الصالة الرياضية لنادي التضامن في منطقة الفروانية.

وتسير إجراءات تقديم الخدمة داخل المركز بكل سلاسة ويسر مع توفر مدرجات للانتظار مما يسهل على العمالة التي لديها مواعيد مسبقة والقائمين على الإجراءات التنظيمية والكوادر الطبية تقديم الخدمة بكل أريحية ووسط إجراءات تنظيمية مميزة.