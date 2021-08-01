طاهٍ ملكي يكشف عن الوجبة الخفيفة المفضلة للملكة إليزابيث

كشف الطاهي الشخصي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن الوجبة الخفيفة المفضلة لها، والتي تتناولها ظهراً بشكل يومي.

وحسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية، قال الطاهي دارين ماكغرادي (59 عاماً)، إن الملكة إليزابيث تعشق تناول الكعك كوجبة خفيفة يومياً، خصوصاً كعك الزنجبيل وكعك بسكويت الشوكولاته.

وأضاف: «يرسل الطهاة الملكيون كعكة كاملة إلى الملكة كل يوم في فترة الظهر في أثناء تناولها للشاي، حيث تأكل الكمية التي ترغب فيها وتترك البقية للطهاة والعاملين بالقصر».

وأشار ماكغرادي إلى أن الملكة تحرص على أخذ الكعك معها خلال سفرها ورحلاتها من شدة حبها له.

كما أوضح أنها تفضل نوعين من الشاي هما شاي آسام وإيرل غراي.

وسبق أن كشف ماكغرادي عن أن ملكة بريطانيا لديها دفتر صغير على مكتبها تضع به ملاحظات حول الطعام مثل «يعجبني هذا الطعام» أو «لا أريد تناول هذا الطعام مرة أخرى».

كما لفت إلى أنها تكره النكهات القوية مثل الثوم والبصل، وتحب شطائر الجبن والسمك ورقائق البطاطس.

وقال ماكغرادي إن الملكة تعشق تناول أصابع الشوكولاته أو قطعة من الفاكهة إذا شعرت بالجوع في وقت متأخر من المساء.