القطري معتز برشم يحصد ذهبية القفز العالي بأولمبياد طوكيو

تقاسم القطري معتز برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري ذهبية القفز العالي بألعاب القوى بأولمبياد طوكيو اليوم الأحد.



وبعد حديث قصير مع الحكم وافق برشم وتامبيري على عدم خوض جولة فاصلة ليتقاسما الذهبية.



وكان برشم وتامبيري نجحا في تجاوز ارتفاع 2.37 متر من المحاولة الأولى وفشل كل منهما في المحاولات الثلاث في عبور ارتفاع 2.39 متر.



ونال ماكسيم نيداسيكاو القادم من روسيا البيضاء الميدالية البرونزية.

وهذه هي الذهبية الثانية لقطر في أولمبياد طوكيو بعدما توج الرباع القطري -من أصول مصرية- فارس إبراهيم حسونة بالميدالية الذهبية أمس في منافسات رفع الأثقال للرجال وزن 96 كيلو جرامًا.

وحقق فارس إبراهيم حسونة رقمًا أولمبيًا في المجموع بلغ 402 كيلو جرامات، ليمنح قطر أول ميدالية ذهبية في تاريخها بالأولمبياد قبل أن يضيف برشم الثانية اليوم.