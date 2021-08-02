“الطيران المدني”: نجاح الخطة التشغيلية في اليوم الأول لتطبيق إجراءات السفر الجديدة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني نجاح بدء الخطة التشغيلية في يومها الأول لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات السفر الجديدة، وذلك بتعاون الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارتا الداخلية والصحة والإدارة العامة للجمارك وشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم تشغيل 88 رحلة جوية في اليوم الأول منها 42 رحلة مغادرة

و46 رحلة قادمة بمجموع 8,541 راكبا منهم 5,023 مغادرا و 3,518 قادما حيث سارت جميع الإجراءات بسهولة ويسر وبتعاون وتفهم جميع المسافرين مع الإجراءات الجديدة.

وأكدت الإدارة أنه بدأ أمس تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن السماح لغير الكويتيين بدخول البلاد بشرط الحصول على جرعتين من أي لقاح معتمد في دولة الكويت شرط رفع شهادة التطعيم على موقع وزارة الصحة واعتمادها من قبل الوزارة في تطبيق «مناعة» وحصول الشهادة على اللون الأخضر قبل إجراء ترتيبات السفر، وبعد الاعتماد يستطيع الراكب ترتيب إجراءات سفره وإصدار التذكرة وعمل فحص PCR مدته 72 ساعة قبل صعود الطائرة.

وأشار البيان إلى أنه تم أمس رصد عدد محدود من الركاب غير الكويتيين القادمين الذين لم يستوفوا شروط اعتماد شهادة التطعيم من قبل تطبيق «مناعة» باللون الأخضر حيث تم إرجاعهم على نفس الرحلة التزاما بتطبيق القرارات بهذا الشأن.

وناشدت الإدارة العامة للطيران المدني جميع الركاب غير الكويتيين القادمين «ضرورة استيفاء جميع متطلبات دخول البلاد وتجهيز ما يثبت ذلك عند هبوط الرحلة في مطار الكويت الدولي، شاكرين تعاون وتفهم الركاب لهذه الإجراءات التي تأتي من أجل مصلحة وسلامة الجميع».