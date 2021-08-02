“الإعلام” تنعى مبارك العدواني

نعت وزارة الإعلام المغفور له بإذن الله تعالى مبارك سلطان العدواني وكيل وزارة الإعلام الأسبق الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة عطاء ممتدة.

ونقلت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحفي تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد والأسرة الإعلامية.

وتولى الفقيد منصب وكيل وزارة الاعلام خلال الفترة من 1999 إلى 2003، قدم خلالها الفقيد رحمه الله بصمة مضيئة في خدمة الإعلام الرسمي بدولة الكويت وجهوداً واضحة للنهوض به واستمرار ريادة الإعلام الكويتي في جميع مجالاته.