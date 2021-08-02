النائب مهلهل المضف لوزير الداخلية: ما مدى صحة التعاقد مع شبكات تجسس للتنصت على السياسيين؟

وجه النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا، إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، عن مدى صحة التعاقد مع شبكات تجسس للتنصت على السياسيين.

واستفسر المضف عن صحة خبر عن وجود شبكات اتصالات لم يعلن عنها مسبقا تخترق الأجهزة المحلية في الكويت، حسب الاستناد من صحيفة «نيويورك تايمز»، وصحة خبر عن تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات التجسسية بالخارج للتنصت على بعض الأشخاص السياسيين في الكويت، حسب ما ورد في تقارير الصحف العالمية عن تعاقدات «Pegasus».

واستفسر المضف عن ضمانات الأجهزة الأمنية من اختراقات الأجهزة والهواتف الخلوية والحماية التي توافرها الدولة لرعاياها.