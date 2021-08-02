خالد الغانم يعلن عدم رغبته بالترشح لرئاسة “الكرة”: سيزج بالسياسة في عمل الاتحاد

كشف رئيس نادي الكويت، خالد الغانم، عن وجود اتفاق بين 12 نادياً لإجراء تعديل على النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم يقضي بتقليص عدد الأعضاء الى خمسة.

وقال الغانم في حديثه على هامش المؤتمر الصحافي الخاص لتقديم محترفي «الأبيض» الجدد، اليوم، انه لن يكون هناك تغيير جذري في النظام الاساسي كما يتردد، وان 12 نادياً هو العدد المطلوب لإجراء اي تعديل في النظام”.

وأعلن الغانم عدم رغبته بالترشح لرئاسة الاتحاد في الدورة المقبلة باعتبار ان هذه الخطوة من شأنها ان تسبب ضرراً للاتحاد. وأضاف: «لن أترشح لرئاسة الاتحاد، ولسبب واحد وهو انني أعتقد بأن وجودي في الرئاسة سيترتب عليه زج السياسة بالرياضة وسيضر بالاتحاد وهذا ما لا أرغب به».

وكشف عن وجود ثلاث مرشحين مطروحين لرئاسة الاتحاد أحدهم عبدالله الشاهين، وانه بعد تعديل النظام الاساسي ستتم دعوة المرشحين لتقديم عرض لسيرهم الذاتية وبرامجهم المستقبلية على الاندية وهي التي ستختار الرئيس المقبل والذي لن يكون بأي حال من الاحوال من خارج الجمعية العمومية، متوقعاً ان يستغرق انتخاب المجلس الجديد ما بين شهرين وثلاثة شهور.

وشدد الغانم على اهمية تضحية الاندية لتطوير الرياضة، مثنيا على ما قدمه رئيس الاتحاد الحالي الشيخ احمد اليوسف والأعضاء من جهود، معتبراً أنهم «لم يقصروا ولكن المنظومة لم تساعدهم لتحقيق النجاح المنشود».

وأقرّ الغانم بأنه كان من مؤيدي نظام الـ 14 عضواً في مجلس ادارة الاتحاد، ولكنه وجد سلبياته كثيرة، مضيفا «نعم كانت قناعتي بوجود 14 عضواً في مجلس الادارة، ولكن بعد خوض التجربة على ارض الواقع وجدنا فيها سلبيات كثيرة، ولا عيب في التراجع عن الخطأ والتغيير طالما أنه يأتي بهدف الاصلاح والاستفادة من تجربة لم تنجح، وفي حال عدم نجاح التجربة الجديدة سنقوم بتغيير آخر وصولاً الى النموذج الافضل».