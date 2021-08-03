الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الاثنين)، أوامر بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية ووزير تكنولوجيات الاتصال.

وقرر سعيد تنحية وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي من مهماته وتكليف سهام البوغديري تسيير الوزارة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

كما قرر إعفاء محمد الفاضل كريم، وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الفلاحة بالنيابة، من مهماته، وتكليف نزار بن ناجي تسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وكان الرئيس أعفى، في وقت سابق، وزيري العدل والدفاع، كما أقال مستشارين وكتاباً عامين في رئاسة الحكومة، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو (تموز) الماضي وإقالة حكومة هشام المشيشي.

ومن المتوقع أن يعلن عن رئيس وزراء جديد وتكليف حكومة تخضع لإشرافه المباشر لتكون مسؤولة أمامه، بعد أن جمّد اختصاصات البرلمان وأعلن توليه السلطة التنفيذية بشكل كامل ومهمات التشريع عبر المراسيم.

وتضغط منظمات وطنية من أجل التعجيل في وضع خارطة طريق عاجلة تتضمن خططاً واضحة للإنقاذ وضمان احترام الدستور وحقوق الإنسان. ويواجه سعيد اتهامات من خصوم بتدبير انقلاب على الدستور، وهو ما ينفيه بشدة.