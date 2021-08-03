15 الجاري عودة العمل بجامعة الكويت للموظفين 100٪

أصدر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العنزي قرارا بشأن عودة الدوام الرسمي وإثبات الحضور والانصراف لموظفي الجامعة بنظام ١٠٠٪ مع العودة البصمة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/8/15.

واستند القرار الى تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة نسبة عدد العاملين في مقار العمل بالجامعة واثبات الحضور والانصراف، مع إعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد (سبع ساعات) على أن يبدأ الدوام الرسمي ما بين الساعة السابعة صباحاً والساعة الثامنة صباحاً وفقأ لظروف العمل مع مراعاة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته وضرورة الالتزام بتعميم أمين عام الجامعة رقم (38) الصادر بتاريخ 2009/4/28 في شأن استخدام نظام البصمة.

وبين القرار بأن يكون اثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة في ضوء ما أفاد به ديوان الخدمة المدنية بموجب كتابه المؤرخ في 2021/7/15 والذي استند فيها إلى كتاب وزارة الصحة رقم (709) الوارد إليه بتاريخ ١٠/١/٢٠٢١، والتأكيد على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة واستخدام مطهر اليد الكحولي المثبت بجوار أجهزة البصمة حال الانتهاء من عملية التبصيم.