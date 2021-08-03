ذا تايمز: الحرس الثوري الإيراني وراء اختطاف سفن في خليج عمان

ذكرت صحيفة ذا تايمز اليوم الثلاثاء، أن مصادر بريطانية تعتقد بأن السفينة «أسفالت برينسيس» تعرضت للخطف وأن العمل جار على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة.

وأضافت أن مجموعة من 8 أو 9 مسلحين اعتلوا السفينة بشكل غير قانوني لاختطافها.

وقال محرر الشؤون الدفاعية بذا تايمز على تويتر «مصادر بريطانية تعتقد بأن أسفالت برينسيس خُطفت، يعملون على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له اعتلوا السفينة».

وحدّثت خمس سفن على الأقل، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في المنطقة بين الإمارات وإيران نظام التعريف الآلي الخاص بها إلى أنها «ليست تحت القيادة»، حسب بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن. وتشير مثل هذه الحالة عادة إلى أن السفينة غير قادرة على المناورة بسبب ظروف استثنائية.

وفي ذات السياق، قالت مصادر أمنية بحرية لرويترز، إن قوات تدعمها إيران استولت على سفينة في خليج عمان.

وأظهرت بيانات بحرية، الثلاثاء، أن 3 سفن في خليج عُمان خارجة عن السيطرة بعد أنباء عن حادث غير معروف.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن عمليتي خطف محتملتين لسفينتين في خليج عمان، بينما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مسلحين صعدوا على متن السفينة »أسفلت برينسس» في خليج عمان واختطفوها.

وكشفت مصادر روسية أن مسلحين يحتجزون طاقم سفينة «أسفالت برينسس»، المختطفة في خليج عمان كرهائن، فيما قالت صحيفة التايمز إن الحرس الثوري الإيراني وراء اختطاف سفن في خليج عمان على الأرجح.

وأفادت بيانات ملاحية في وقت سابق أن الناقلة النفطية التي تحمل علم سنغافورة «GOLDEN BRILLIANT» تتحرك لوجهة مجهولة في خليج عمان، فيما طالبت هيئة بحرية بريطانية السفن القريبة من موقع «GOLDEN BRILLIANT» بتوخي الحذر.

وتضاربت الأنباء المتعلقة بالحادث، حيث أفادت هيئة بريطانية مختصة في النقل البحري، بوقوع حادث غير مرتبط بالقرصنة بالمياه الدولية قبالة إمارة الفجيرة، بالإمارات العربية المتحدة، فيما أفاد الإعلام الإيراني بوقوع هجوم جديد على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة الفجيرة.

وزعمت قناة فيلق القدس الإيراني، باصطدام سفينة تحمل علم سنغافورة بلغم بحري قبالة الفجيرة، فيما أفادت وكالة فارس الإيرانية بانفجار لغم في ناقلة بالمياه الدولية في خليج عُمان.

الحادث يأتي بعد أيام من استهداف ناقلة تابعة للكيان الصهيوني قبالة سواحل عُمان، وتتهم أميركا إيران بتنفيذه باستخدام طائرات مسيرة.