بايدن يدعو حاكم نيويورك إلى الاستقالة

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الحاكم الديموقراطي لولاية نيويورك أندرو كومو إلى الاستقالة، بعد نشر تحقيق يتّهمه بسلسلة من أعمال التحرّش بعدد من النساء.

وقال بايدن في البيت الأبيض «أعتقد أنّه يتعيّن عليه الاستقالة».

وكان كومو أكّد في وقت سابق أنّه «لم يلمس أبداً أيّ شخص بطريقة غير لائقة»، ملمّحاً إلى أنّه يستبعد تقديم استقالته.

وأعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس أن كومو «تحرش بالعديد من النساء»، بينهن موظفات، وذلك في سياق إعلان نتائج تحقيق مستقل في مزاعم طاولت هذا الديموقراطي النافذ وأدّت إلى مطالبات باستقالته الفورية.