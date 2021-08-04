وزارة التربية: بدء توزيع الكتب المدرسية على مدارس التعليم العام بمختلف المناطق التعليمية والمراحل الدراسية

أعلنت وزارة التربية اليوم الاربعاء بدء القطاع المالي ممثلا في إدارة التوريدات والمخازن بتوزيع الكتب المدرسية على مدارس التعليم العام في مختلف المناطق التعليمية والمراحل الدراسية.

وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية ب(التربية) يوسف النجار في تصريح صحفي ان الكتب تم استلامها من المطابع في بداية شهر أغسطس الحالي وتعمل الوزارة حاليا على استكمال توزيعها على جميع المناطق التعليمية حتى نهاية شهر أغسطس.

وأشار الى انه تم طرح مناقصة الأثاث المدرسي منذ السنة الدراسية السابقة للعام الدراسي 2020/2021 على أن تنتهي المناقصة نهاية العام الحالي للبدء بتجهيز المدارس الجديدة بالأثاث المدرسي في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي المقبل 2021/2022.

بدوره قال مدير إدارة التوريدات والمخازن في الوزارة متروك المطيري في تصريح مماثل ان لدى وزارة التربية خطة متكاملة لتلبية وتوفير احتياجات المدارس الحكومية من الكتب الدراسية للعام الدراسي 2021/2022.

وذكر ان ادارة التوريدات قامت بطرح ممارسات طباعة وتوزيع الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية التي يصل عددها إلى 60 ممارسة عبر عمل الارتباطات المالية اللازمة ومخاطبة وزارة الإعلام لنشر هذه الممارسات واستلام العطاءات من الشركات المتقدمة وفض هذه العطاءات عن طريق لجنة المشتريات.

وبين انه سيتم ترسية هذه الممارسات على المطابع الرابحة بالمناقصة في اجراءات التعاقد الى حين توقيع جميع العقود وإعطاء الشركات أوامر الطبع من ادارة المناهج ومن ثم توريدها إلى مخازن الوزارة بعد مطابقتها والتأكد منها والبدء بتوزيعها على جميع المدارس ولجميع المراحل والمناطق التعليمية.

وأوضح أن ادارة التوريدات والمخازن حرصت منذ الاسبوع الماضي على توزيع الكتب المتوفرة والتي تم إدخالها للمخازن أولا بأول على دفعات لافتا الى انه ستكون هناك دفعات لاحقة مع كل عملية توريد لحين الانتهاء من توزيع جميع هذه الكتب على المدارس حسب ميزانية كل مدرسة قبل بدء العام الدراسي بوقت مناسب.