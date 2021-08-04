السند: تراجع مؤشرات الوضع الوبائي لكورونا في الكويت نتيجة لجهود المنظومة الصحية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ان الفترة الماضية شهدت تراجعا في مؤشرات الوضع الوبائي من حيث نسب الاصابات إلى المسحات وحالات العناية المركزة وأجنحة (كوفيد-19) بفضل الله ثم جهود المنظومة الصحية والتعاون الجماعي من قبل المواطنين والمقيمين.

وأضاف السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء ان نسبة التراجع في الاصابات بلغت نحو 3ر28 في المئة مقارنة بالاسبوع الماضي والتراجع في الحالات النشطة بلغ نحو 5ر25 في المئة وفي أجنحة (كوفيد-19) 4ر18 في المئة والعناية المركزة 4ر8 في المئة وفي نسبة الاصابة إلى المسحات 23ر2 في المئة.

وأعرب عن امله باستمرار التراجع في المرحلة المقبلة تزامنا مع تزايد وتيرة التطعيم في الكويت عبر الحملة الوطنية لتطعيم (كوفيد-19) بفروعها ومراكزها المختلفة في جميع المحافظات في ظل الحرص الملموس من قبل المواطنين والمقيمين.