وزارة الاتصالات والمعلومات تعلن بدء توظيف عاملي مركز اتصال “تطبيق سهل”

اعلنت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن حاجتها لعدد من الكوادر الوطنية من العاملين في القطاع الحكومي وذلك لشغل فرص عمل بمركز خدمة الإتصال للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية “سهل”.

و أوضحت الوزارة الشروط المطلوبة من الراغبين في العمل بمركز الإتصال للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية “سهل”، أن تتوافر فيهم عدد من الشروط و هي: أن يكون كويتي الجنسية، و أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، و ألا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة، و إجادة اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة بالإضافة إلى الإلمام بمهارات الحاسب الآلي، و أن يكون لائقا صحيا، كما يشترط للقبول إجتياز المقابلة الشخصية، كما أن يكون عاملاً بأحد الجهات الحكومية المشاركة بالمرحلة الأولى للتطبيق وهي: وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال العامة، ديوان الخدمة المدنية، بنك الإئتمان الكويتي، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة لشؤون القصّر، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

و بينت الوزارة أنه سيتم عقد دورة تدريبية تأهيلية للمقبولين للعمل في مركز اتصال “سهل”، و سيكون نظام العمل في مركز خدمة الإتصال بنظام النوبات، وإن آخر موعد لإستقبال الطلبات هو 14 أغسطس 2021 عبر إرسال المعلومات والمستندات المطلوبة والسيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني:

callcenter@sahel.gov.kw