قيس سعيد: الدولة التونسية تقوم على القانون وتطبيقه وفرضه على الجميع على قدم المساواة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء أن الدولة التونسية تقوم على القانون مجددا حرصه على تطبيقه وفرضه على الجميع على قدم المساواة.

وقال سعيد في كلمة خلال زيارته وزارة الداخلية “لم نتعرض لأي كان على الإطلاق لمن ليست عليه قضايا لكن من عليه قضايا يجب أن يعيد الأموال إلى الشعب التونسي”.

وأضاف أن الصلح “لا يكون إلا مع الشعب وليس مع من يحاولون ضرب الدولة من الداخل وتفجيرها” مشيرا الى أن الخطر الكبير الذي يتهدد الدول “ليس القادم من الخارج بل هو تفتيت المجتمع والاقتتال وبعض المواقف التي لا تدل إطلاقا على الانتماء لهذا الوطن”.

وكان الرئيس التونسي قرر في 25 يوليو الماضي إعفاء الحكومة ورئيسها هشام المشيشي من مهامهم وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى جانب توليه شخصيا السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها شخص يعينه رئيس الدولة.