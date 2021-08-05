أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية نيل مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع له براءة اختراع عن (نظام معالجة النفايات في وحدة نمطية) الممنوحة من سجل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال المعهد في بيان صحفي اليوم الخميس إنه حقق انجازا علميا رائدا في مجال علوم الهندسة وإدارة النفايات والذي يعتمد على معالجة كميات تصل إلى 5 كيلوجرامات في الساعة من خليط نفايات منزلية بلاستيكية باستخدام تصميم فريد من نوعه لمفاعل كيميائي يعمل بتقنية التسييل مع الرمال والمواد الحفازة.

وأوضح أن النظام يستخدم مفاعل مساند لمعالجة النفايات الورقية والمطاط كالإطارات البالية أيضا بغية إنتاج غازات خفيفة تضاهي المشتقات البترولية وإنتاج أسود الكربون والزيوت المكافئة مثل الجازولين والديزل.

وذكر المعهد أن براءة الاختراع سجلت باسم الفريق البحثي المكون من الدكتور سلطان السالم باحث رئيسي من المعهد والدكتور أنيميش دوتا من جامعة (جويلف/كندا) وماجد الوادي فني أبحاث من المعهد.