“الخدمة المدنية” يلغي إجراءات العودة التدريجية للعمل

ألغى ديوان الخدمة المدنية العمل بدليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية بدءاً من 15 أغسطس الجاري، مع ما يترتب على ذلك من إلغاء لكافة الإعفاءات، وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الاستثنائي أمس.

ونص تعميم بثه ديوان الخدمة المدنية، قبل قليل، على أن تكون حالات تغيب الموظف عن العمل في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانوناً، فضلاً عن إلغاء أنظمة العمل المرنة والتدوير، وعودة العمل بكامل القوة الرسمية 100%.

وأعاد الديوان ساعات العمل المعتادة 7 ساعات عمل على أن يبدأ الدوام وفقاً لما كان معمولاً به الجهة، والرجوع إلى الديوان في حال الرغبة في تغيير المواعيد.

كما ألغى الديوان تعميمه السابق بشأن إيقاف العمل المؤقت بالبصمة لإثبات الحضور والانصراف للموظفين، مما يعني عودة البصمة في كافة الجهات.

وشدد الديوان في تعميمه على ضرورة التقيد بالإجراءات والاشتراطات الصحية التي قررتها السلطات الصحية.