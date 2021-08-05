اليعقوب: متابعة تنفيذ خطة العودة الكاملة للدوام المدرسي ومرونة الجدول الدراسي

أكد وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للعودة الكاملة للدوام المدرسي ومرونة الجدول الدراسي للطلبة في ظل الأوضاع الحالية، وذلك في بيان صحفي صادر عن (التربية) على هامش اجتماع عقده اليعقوب اليوم مع قياديي الوزارة وموجهي عموم المواد الدراسية لمناقشة الأمور الفنية المقترحة والاستعدادات اللازمة لخطة عودة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للدوام المدرسي الرسمي للعام الدراسي (2021-2022).

وذكر البيان إن الاجتماع ناقش مرحلة رياض الأطفال والضوابط والإجراءات الصحية الواجب اتباعها مع عودة دوام هذه المرحلة وأهم الأمور الفنية في دوام العاملين برياض الأطفال والتواصل مع أولياء الأمور وذلك للحفاظ على سلامتهم.

وحضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط ياسين الياسين وموجهي عموم المواد الدراسية ومراقب شؤون الطلبة سلطان المشعل.