عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 06 أغسطس 2021

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6 أغسطس، 2021
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روسيا 2018
الحزن يخيم على جماهير برشلونة بعد الإعلان الرسمي لرحيل ميسي
منذ 4 دقائق
أضف تعليق
ميسي في صدمة بعد رحيله عن برشلونة
منذ 40 دقيقة
أضف تعليق
برشلونة يعلن رحيل ميسي عن النادي
منذ 6 ساعات
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“الأولمبية” تكافئ الرشيدي بـ 30 ألف دينار
منذ 13 ساعة
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اقتصاد
أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
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نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ 3 أسابيع
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بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 3 أسابيع
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 4 أسابيع
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
الحزن يخيم على جماهير برشلونة بعد الإعلان الرسمي لرحيل ميسي
منذ 4 دقائق
أضف تعليق
ميسي في صدمة بعد رحيله عن برشلونة
منذ 40 دقيقة
أضف تعليق
برشلونة يعلن رحيل ميسي عن النادي
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
“الأولمبية” تكافئ الرشيدي بـ 30 ألف دينار
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
منذ أسبوع واحد
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بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 3 أسابيع
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 4 أسابيع
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محرر المحليات
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