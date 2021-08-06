الحزن يخيم على جماهير برشلونة بعد الإعلان الرسمي لرحيل ميسي

ساد الحزن على وجوه جماهير فريق برشلونة الإسباني، خارج ملعب “كامب نو”، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن رحيل نجم الفريق ليونيل ميسي، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني في الصيف الحالي.

وتجمع المئات من جماهير برشلونة خارج “كامب نو”، وذلك للتعبير عن حزنهم وغضبهم من رحيل نجمهم الأول ليونيل ميسي.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميا، اليوم الخميس، رحيل نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، وذلك بعد اختلاف الطرفان على تجديد التعاقد.

وقال برشلونة في بيان رسمي :”يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية”.

وتابع البيان :”على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، لن يكون من الممكن إضفاء الطابع الرسمي بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لـ الليجا، لذا نأسف إعلان إنتهاء رحلة ليو ميسي مع نادي برشلونة”.