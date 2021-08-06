بيكيه لميسي: ستعود يوما ما

حرص جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، على توديع زميله السابق ليونيل ميسي، عقب انتهاء علاقته بالنادي الكتالوني.

وكان ميسي قد توصل لاتفاق مع برشلونة حول تجديد عقده، لكنه رحل قبل التوقيع الرسمي، لإخفاق النادي في تحقيق شروط رابطة الليجا المتعلقة بضبط سقف رواتب الفريق للسماح بتسجيل عقد "لا بولجا".

ونشر بيكيه صورة له مع ميسي على حسابه بشبكة إنستجرام كتب عليها: "لا شيء سيكون كما هو، سواء كامب نو أو مدينة برشلونة ولا حتى نحن".

وأضاف: "بعد أكثر من 20 عامًا في النادي، ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. أحيانا تكون الحقيقة قاسية جدا".

وتابع: "التقينا في عام 2000، كنا في عمر 13 عاما وكانت أمامنا مسيرة احترافية. يا لها من مسيرة! إذا قمنا بتخطيطها في ذلك الوقت، كان من المستحيل أن تكون أفضل من ذلك. إنه جنون لا حدود له!"

وواصل: "في موسمي الأول بعد العودة إلى برشلونة، فزنا بالثلاثية وأصبحت أنت أفضل لاعب على الإطلاق. من روزاريو إلى لمس سماء روما. من هنا بدأت الأسطورة. ما جاء بعد ذلك هو التاريخ. ويا له من وقت جيد!"

واختتم بيكيه رسالته إلى بوصية فقال: "أنت الآن تغادر، لكنني أعلم أنك ستعود يومًا ما. هناك أشياء معلقة يجب القيام بها. استمتع واستمتع أينما ذهبت واستمر في الفوز، لأنك لا تعرف غيره. سنفتقدك هنا. أحبك يا ليو".