“الأوقاف” تطلب من “الصحة” تخفيف الاشتراطات الصحية في المساجد

طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وزارة الصحة بتخفيف الاشتراطات الصحية في المساجد والسماح بالتقارب بين المصلين ورص الصفوف وإقامة الدروس والمحاضرات والأنشطة الثقافية، تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة في خطاب موجّه إلى وكيل وزارة الصحة، إن طلبها جاء بناء على إلغاء العمل بدلیل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وعودة نظام البصمة مجدداً، وذلك من واقع توصيات وزارة الصحة والتي عملت بشكل دؤوب خلال فترة الجائحة ومازالت تعمل على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين، مما ترتب عليه رفع المناعة المجتمعية وانطلاقاً من حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على القيام بدورها الشرعي والتوعوي مع عدم الإخلال بمتطلبات المرحلة الاستثنائية من تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت إلى الموافقة على تخفيف الاشتراطات الصحية في المساجد، ولا سيما السماح بالتقارب بين المصلين ورص الصفوف وذلك تطبيقاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بتراص الصفوف مع السماح بالموافقة على إقامة الدروس والأنشطة الثقافية في المساجد، كما كان معمولاً به قبل الجائحة مع إمكانية الالتزام بارتداء الكمام واستخدام السجادة الشخصية.