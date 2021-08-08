وصول فريق إطفاء كويتي إلى تركيا للمشاركة في إخماد حرائق الغابات

وصل فريق قوة الاطفاء العام الكويتية إلى تركيا، اليوم الأحد، للمشاركة في إخماد حرائق الغابات هناك بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقبال الفريق الذي يرأسه العقيد أحمد الرشيدي سفير دولة الكويت لدى تركيا غسان الزواوي واعضاء السفارة الكويتية في انقرة.

وسيشارك الفريق الذي يضم 45 رجل اطفاء وست آليات اطفاء بكامل تجهيزاتها من معدات مكافحة وانقاذ في اطفاء الحرائق المندلعة في الغابات في تركيا من خلال خبرة قوة الاطفاء الكويتية في التعامل مع الحرائق ومكافحتها وكذلك في عمليات الانقاذ.

وتعد دولة الكويت من بين أوليات الدول التي قدمت تعازيها لتركيا حكومة وشعبا في ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها أخيرا مؤكدة ثقتها في قدرة تركيا على اخمادها.

وكان رئيس قوة الإطفاء العام، الفريق خالد المكراد، أعلن عن توجه فرقتي إطفاء للمكافحة والإنقاذ وبكامل معداتهما صباح الأحد الى تركيا واليونان، وذلك على متن إحدى الطائرات العسكرية، للمشاركة وتقديم المساعدة للأصدقاء في إطفاء الحرائق التي اندلعت في البلدين.

وأشار المكراد، في بيان صادر من قوة الإطفاء العام، إلى أنه و«بتوجيهات سامية من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وفي ظل التعاون والعلاقات المتميزة بين الكويت والبلدين الصديقين، فقد تم تجهيز القوة المكونة من 90 ضابط وضابط صف، بواقع 45 عنصر إطفاء لكل بلد، للمشاركة في إطفاء الحرائق المندلعة في الغابات في البلدين ومحاولة مساعدتهما، والاستفادة من خبرة قوة الإطفاء الكويتية في التعامل مع الحرائق ومكافحتها، وكذلك في عمليات الإنقاذ».

وأشار إلى أن القوة مجهزة بكامل آلياتها اللازمة لتنفيذ المهمة، متمنياً السلامة لعناصر القوة وعودتهم سالمين.