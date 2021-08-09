السند: المؤشرات تتحسن.. والحياة الطبيعية تقترب

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن التطعيم المضاد لفيروس كورنا المستجد (كوفيد 19) شهد إقبالا وتجاوبا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين خلال أيام عطلة رأس السنة الهجرية في مختلف المراكز المنتشرة في البلاد.

وأضاف السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن استمرار تسارع وتيرة حملة التطعيم انعكس على تحسن مؤشرات تقييم الوضع الوبائي والاقتراب من تحقيق الأهداف المرجوة وصولا إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح أن المراكز التي استمرت بتقديم التطعيم خلال أيام العطلة هي مركز الكويت لتطعيم (كوفيد 19) في أرض المعارض بمنطقة مشرف ومركز جسر جابر الأحمد ومركز التطعيم في نادي التضامن ومركز شباب جليب الشيوخ.

وبين أن من المراكز التي عملت خلال العطلة مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز المستشفيات العامة ومركز كبد وعيادة المسافر فضلا عن التنسيق مع مراكز التطعيم في مستشفى الأحمدي التابع لشركة النفط ونادي ضباط الشرطة ومركز الحرس الوطني للتطعيم بالإضافة إلى مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة.

وثمن السند تعاون المواطنين والمقيمين ومداومتهم على الالتزام بسبل الوقاية معربا عن شكره للكوادر الطبية والتمريضية والفنية المساندة والإدارية والتطوعية التي واصلت جهودها لتقديم الخدمة خلال أيام العطلة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن إرسال نحو 100 ألف موعد يوميا للتطعيم موزعة على نحو 101 مركز تطعيم منتشر في جميع محافظات البلاد.