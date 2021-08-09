لقاحات “كورونا” تدر مليارات اليورو على منتجيها

حققت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد التي تم الترخيص لها أرباحاً تُقدر بمليارات اليورو للشركات المنتجة لها، بدءاً بتحالف شركتي الأدوية فايزر الأميركية وبايونتيك الألمانية الذي نشر نتائجه المالية، الاثنين.

وكان العملاق الأميركي فايزر ومختبر التكنولوجيا الحيوية الألمانية بايونتيك اللذان طورا اللقاح المضاد لـ«كوفيد – 19» أول من أعلن في الغرب نتائج إيجابية وحظيا بترخيص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. واستفادا من هذه الميزة.

وحقق اللقاح لشركة فايزر أكثر مما در على أي منافس آخر مع 10.8 مليارات دولار (نحو 9.2 مليارات يورو) في النصف الأول من عام 2021، ومنذ ذلك الوقت بدأت بجني معظم مبيعات هذا العلاج.

وترفع المجموعة الأميركية سقف توقعاتها لعام 2021، بحيث تعتزم تحقيق 33.5 مليار دولار من مبيعات لقاحها هذا العام.

وسجلت بايونتيك، من جانبها، مبيعات بقيمة 7.3 مليارات يورو في النصف الأول من العام. ويعد اللقاح المضاد للفيروس المنتج الوحيد المخصص للبيع، بخلاف فايزر التي تنتج العديد من الأدوية، وبالتالي يعكس هذا الرقم الأداء المتعلق بهذا العلاج تحديداً.

وتتوقع بايونتيك تحقيق مبيعات من اللقاح بقيمة 15.9 مليار يورو، بالنسبة لعام 2021.

وقامت الشركة الأميركية الناشئة موديرنا، على غرار فايزر/بايونتيك، بتطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي المرسال والذي كان من أول اللقاحات المعتمدة في الغرب.

وفي النصف الأول من العام، حققت موديرنا التي يُعد لقاحها أول منتج متداول لها، مثل بايونتيك، مبيعات بقيمة 5.9 مليارات دولار، أي نحو 5 مليارات يورو.

وتتوقع موديرنا تحقيق 20 مليار دولار من عائدات لقاحها عن مجمل العام 2021.

وتم اعتماد اللقاح السويدي – البريطاني أسترازينيكا/ أكسفورد والأميركي جونسون أند جونسون، عبر فرعه البلجيكي جانسن، في الاتحاد الأوروبي لاحقاً، وهما يعتمدان على تقنية الناقل الفيروسي.

ولم ترخص الولايات المتحدة للقاح أسترازينيكا رغم اعتماده في دول أخرى مثل الهند.

ووعدت هاتان المجموعتان ببيع لقاحاتهما من دون تحقيق أرباح خلال الوباء. وهكذا فإن أسعار المبيع أقل بكثير من أسعار فايزر/بايونتيك وموديرنا، الأمر الذي ألقى بثقله على العائدات.

وأعلنت شركة استرازينيكا تحقيق إيرادات من لقاحها بقيمة 1.17 مليار دولار (مليار يورو) في النصف الأول من العام.

وتحدثت جونسون أند جونسون التي تم اعتماد لقاحها لاحقاً عن 264 مليون دولار (225 مليون يورو).

وتنوي جونسون أند جونسون بيع ما قيمته 2.5 مليار دولار من لقاحها لمجمل العام 2021، فيما لم تكشف أسترازينيكا توقعات مفصلة.