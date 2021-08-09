عمومية اتحاد الكرة تعتمد 7 أعضاء لمجلس الإدارة.. بدلاً من 14

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لإتحاد الكرة قبل قليل تعديل النظام الأساسي للاتحاد، ليتم تقليص أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى 7 أعضاء بدلاً من 14 كما كان معمولاً به في السابق.

وجاء التعديل بموافقة 13 عضواً من أصل 15 حضروا الاجتماع بمقر اتحاد الكرة.

الحضور

وترأس اجتماع الجمعية العمومية الشيخ أحمد اليوسف الصباح، بحضور الأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، وممثلي جميع الأندية أعضاء الجمعية العمومية وعددها 15 نادٍ، حيث مثّل «العربي» إسماعيل حبيب، وخالد الغانم عن «نادي الكويت»، والشيخ تركي اليوسف «نادي السالمية»، وأسعد البنوان «نادي كاظمة»، وحمد الدبوس «نادي الفحيحيل»، ومبارك النزال «التضامن»، وجابر الزنكي «الشباب»، وخالد الشريده «النصر»، ومحمد رضا معرفي «القادسية»، وهملان الهملان «برقان»، وخلف السهو «الجهراء»، وحاكم فواز «خيطان»، وعبداللطيف العنزي «الساحل»، ويونس إبراهيم «اليرموك»، وناصر منسي «الصليبخات».

الملا مراقباً

كما شهدت العمومية حضور د. صقر الملا نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وذلك بصفة غير رسمية وبشكل رقابي فقط على الإجراءات.

كما شهدت أيضاً حضور ممثلين للاتحادين الدولي والآسيوي.

رفض الاستقالات

ورفضت الجمعية، استقالات 4 أعضاء من مجلس الإدارة هم: أحمد عقله، وفاطمة حيات، وأحمد عجب، وفهد المطيري.