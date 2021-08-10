عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021

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10 أغسطس، 2021
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رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن عدم ترشحه للدورة الانتخابية المقبلة
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عمومية اتحاد الكرة تعتمد 7 أعضاء لمجلس الإدارة.. بدلاً من 14
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السعودية: رفع نسبة الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية حتى 60 في المئة
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روسيا 2018
رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن عدم ترشحه للدورة الانتخابية المقبلة
منذ 25 دقيقة
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عمومية اتحاد الكرة تعتمد 7 أعضاء لمجلس الإدارة.. بدلاً من 14
منذ 5 ساعات
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السعودية: رفع نسبة الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية حتى 60 في المئة
منذ يوم واحد
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ميسي باكيا: لم أتخيل الوداع بهذه الطريقة.. وسأعود لبرشلونة يوما ما
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
صدور مرسوم أميري بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار
منذ يومين
أضف تعليق
“المالية”: 10.8 مليار دينار عجز الحساب الختامي للدولة
منذ يومين
أضف تعليق
أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
منذ أسبوعين
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رياضة
روسيا 2018
رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن عدم ترشحه للدورة الانتخابية المقبلة
منذ 25 دقيقة
أضف تعليق
عمومية اتحاد الكرة تعتمد 7 أعضاء لمجلس الإدارة.. بدلاً من 14
منذ 5 ساعات
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السعودية: رفع نسبة الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية حتى 60 في المئة
منذ يوم واحد
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ميسي باكيا: لم أتخيل الوداع بهذه الطريقة.. وسأعود لبرشلونة يوما ما
منذ يوم واحد
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اقتصاد
إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ 8 ساعات
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صدور مرسوم أميري بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار
منذ يومين
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“المالية”: 10.8 مليار دينار عجز الحساب الختامي للدولة
منذ يومين
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أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
منذ أسبوعين
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021
محرر المحليات
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